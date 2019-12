Incidente in via Libertà, auto si schianta contro la vetrina di Max & Co: due feriti

Con l'auto finisce fuori strada e si schianta contro la vetrina del negozio d'abbigliamento Max & Co. L'incidente è accaduto stamattina in via Libertà, all'angolo con via Messina. Alla guida della vettura - una Sirio Daihatsu - c'era un'anziana che prima di colpire la vetrina ha centrato un passante, un uomo di 46 anni. La donna è stata portata al pronto soccorso del Civico, mentre l'uomo a Villa Sofia. Entrambi non sarebbero in gravi condizioni.

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia municipale. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'auto provenire da via Libertà e girare verso via Messina a gran velocità.

