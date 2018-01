Incidente in via Leopardi, scontro auto-scooter: un ferito

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 16 all'angolo tra via Leopardi e via Ariosto. A scontrarsi sono stati due mezzi: una Fiat Punto e uno scooter 150. Sul mezzo a due ruote viaggiavano due persone, una delle quali è rimasta ferita in modo lieve. Si tratta di un uomo di circa 40 anni. E' stato condotto in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Illeso l'altro passeggero dello scoote, così come il conducente dell'auto, un uomo di circa 60 anni. Spetta adesso alla sezione Infortunistica della polizia municipale ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

