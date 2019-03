Via da Vinci, si schianta con l'auto contro le barriere del tram e poi scappa a piedi

Si schianta contro le barriere del tram, lascia l’auto sul posto e fugge via. Incidente nella notte in via Leonardo Da Vinci, all’altezza dei campi di calcio Ribolla, nella carreggiata in direzione Borgo Nuovo. Qualcuno ha chiamato i vigili urbani intorno alle 5 segnalando una vecchia Fiat 500 rossa distrutta e lasciata a cavallo del muretto spartitraffico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Amat che hanno provveduto a pulire la sede tranviaria in attesa di ripristinare anche le barriere messe a protezione della corsia riservata. Il servizio di trasporto pubblico non ha subito ritardi in quanto il primo tram esce dal deposito alle 5.40.

Adesso toccherà agli agenti dell’Infortunistica chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il perché la Fiat 500 rossa sia stata lasciata lì e da chi. L’auto risulta intestata a un 29enne palermitano che l’ha acquistata poco più di un mese. Non è chiaro se l’auto risulti rubata e se il proprietario abbia sporto denuncia alle forze dell'ordine.

