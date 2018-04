Scontro auto-scooter in via Lanza di Scalea: un ferito, coinvolto l'ex calciatore Barone

Grave incidente in via Lanza di Scalea questa mattina dove una Toyota e una Vespa si sono scontrate all'altezza del distributore di benzina Eni. Un giovane di 33 anni, R. M. le sue iniziali, - che si trovava alla guida della Vespa - è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia dove è stato ricoverato in codice rosso. A guidare la Toyota Onofrio Barone, 54 anni, ex giocatore del Palermo e di altre squadre di serie A, B e C , oggi allenatore.

I primi ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza. La sezione Infortunistica della polizia municipale indaga sulle cause dello scontro.