Incidente in via Lancia di Brolo, perde il controllo e carambola contro 10 auto in sosta

Violenta carambola fra le auto in sosta alla Noce. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio in via Lancia di Brolo. Il conducente di una Fiat Panda di colore grigio, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo all'altezza dell'incrocio con via Enrico Fermi urtando e danneggiando oltre una decina di mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Da accertare le condizioni dell'automobilista rimasto ferito ma dichiarato fuori pericolo dopo i primi accertamenti.

