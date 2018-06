Incidente in via Isonzo, due auto si scontrano e una si ribalta

Scontro tra due automobili all'incrocio tra piazza IV Novembre e via Isonzo, nel quartiere Matteotti, poco prima delle 20. L'impatto è avvenuto tra una Fiat Panda e una Hyundai i20, quest'ultima si è ribaltata finendo la sua corsa sulla fiancata sinistra, a poca distanza da alcune auto parcheggiate. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118.

I due conducenti non hanno riportato gravi conseguenze, tuttavia - per precauzione - sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Villa Sofia. I veicoli sono ancora sul luogo dell'incidente in attesa dei rilievi degli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale. A prestare i primi soccorsi alcuni residenti che lamentano la pericolosità dell'incrocio, in prossimità dela chiesa Regina Pacis.