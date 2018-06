Incidente in via Imera, scontro fra due auto: due feriti

Incidente in via Imera questa sera intorno alle 20: due auto si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze per trasportare i feriti in ospedale.

Dalle prime informazioni apprese da chi si trovava sul posto, uno dei due feriti - un uomo sui quarant'anni che viaggiava a bordo di una Peugeot - nell'impatto avrebbe sbattuto la testa. Sul posto anche la polizia municipale. Saranno gli agenti dell'Infortunistica a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

