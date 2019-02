Incidente in via Goethe, perde il controllo e si ribalta con l'auto: ferita una donna

Paura ieri sera per una donna di 71 anni che, mentre stava percorrendo via Goethe al volante della sua auto, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21, a pochi passi dal tribunale.

L'anziana è rimasta incastrata tra le lamiere e per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche il 118, i carabinieri e gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. La donna è rimasta ferita e il personale sanitario dopo averle prestato le prime cure l'ha condotta al Policlinico dove è arrivata in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nell'incidente non risultano coinvolti altri mezzi.