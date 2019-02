Incidenti stradali Politeama / Via Gaetano Daita

Incidente in via Daita, col Suv contro le auto posteggiate e poi si ribalta: morto il figlio del titolare del bar Renato

E' accaduto all'incrocio con via Torrearsa. La vittima è Claudio Amorosi, 30 anni, barman. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. In auto c'erano altre due persone, rimaste illese. Indaga la polizia municipale