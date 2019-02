Incidente a Villaggio Ruffini, scontro frontale auto-moto: quarantenne in prognosi riservata

Si trova nel reparto di Rianimazione, intubato e sedato, per le conseguenze di un violento scontro frontale avvenuto due giorni fa in via Florio. Lotta fra la vita e la morte un uomo di 40 anni, G.F., ricoverato a Villa Sofia in gravi condizioni dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto mentre viaggiava in sella alla sua Yamaha. Illeso il conducente dell’auto coinvolta nell’impatto avvenuto a Villaggio Ruffini.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi - la moto del ferito e una Volkswagen Polo - si sono scontrati all’altezza del civico 126, non lontano da viale Cottolengo. Un impatto molto violento in cui ha avuto la peggio proprio il quarantenne, sbalzato con violenza dalla moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno portato il ferito in ospedale a bordo di un'ambulanza.

Il motociclista è entrato nell’area d’emergenza in codice rosso ed è stato immediatamente sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato fratture e lesioni in tutto il corpo. Ha un trauma cerebrale, fratture multiple a una gamba e ad alcune vertebre toraciche. L’uomo è stato già sottoposto a un intervento eseguito da chirurghi ortopedici e plastici, ma le condizioni restano gravi e la prognosi riservata.