Incidente in via Filippo Parlatore, si ribalta un'auto: feriti due giovani

Sbanda e cappotta con l'auto davanti al liceo classico Umberto. Incidente nella notte in via Filippo Parlatore, intorno alle 00,50, dove la polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti per rimettere in piedi una Fiat Panda e soccorrere i due ragazzi che viaggiavano a bordo dell'utilitaria in direzione di via Malaspina.

Per cause ancora da accertare, dato che non risulterebbero altre auto coinvolte, il giovane conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per poi ribaltarsi. A lanciare l'allarme gli altri automobilisti che percorrevano la stessa strada. Solo tanta paura, qualche escoriazioni e alcuni ematomi per i due che si trovavano sulla Panda.

A ricostruire la dinamica saranno gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno chiesto di eseguire l'alcol e il drug test per verificare le condizioni in cui si trovava l'automobilista al momento dell'incidente. È di quattro auto coinvolte e due feriti il bilancio dell'impatto avvenuto due giorni fa in viale Diana, nel cuore del Parco della Favorita.

Gallery