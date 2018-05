Incidente a Brancaccio, auto investe due donne e fugge: morte madre e figlia

Ancora un incidente stradale mortale in città. Due donne, mamma e figlia di 63 e 43 anni, sono state travolte da un'auto intorno alle 23 di ieri in via Fichidindia, a Brancaccio.

Secondo una prima ricostruzione, Annamaria La Mantia e la figlia Angela Merenda stavano attraversando la strada quando è sopraggiunta l’auto, una Fiat Punto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso. La madre è morta sul colpo, il cuore della la figlia ha cessato di battere poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale.

Uno dei familiari delle due vittime ha inseguito la vettura che fuggiva e ha preso il numero di targa. I militari e gli agenti della municipale si sono messi alla ricerca del veicolo. L'auto, con segni evidenti dello scontro, è stata ritrovata poco dopo. Non era assicurata. Rintracciato il proprietario, un uomo di 35 anni, condotto in caserma e sottoposto in queste ore a un lungo interrogatorio.

Solo ieri si era registrata un'altra vittima della strada. E' morto in ospedale l’anziano investito alla fine di marzo scorso in viale Regione, nella carreggiata in direzione Catania, all’altezza della rotonda di via Belgio. Le condizioni del 75enne Salvatore Parisi erano apparse subito gravi, ma la situazione è precipitata nel giro di poco tempo.