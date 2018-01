Incidente in via Evangelista di Blasi, scontro furgone-scooter: morto cinquantenne

Un incidente mortale si è verificato stamani in via Evangelista di Blasi, all'altezza del civico 161 nel tratto tra via Telesino e via Savonarola. La vittima è un uomo di 50 anni, Emanuele Leto. Secondo una prima ricostruzione, era alla guida di uno scooter Aprilia Atlantic e si era immesso in via Di Blasi da viale Regione, quando si è scontrato con un Iveco daily che stava facendo manovra. Nell'impatto, è stato sbalzato sull'asfalto. Inutili i soccorsi.

Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Presente anche il medico legale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.