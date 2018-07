Incidente a Passo di Rigano, scontro all'incrocio: diciottenne in prognosi riservata

Diciottenne in prognosi riservata dopo un incidente a Passo di Rigano. Il giovane E.C., è stato ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia dopo lo schianto avvenuto alle 12.40 di ieri all’incrocio tra via Evangelista di Blasi e via Romualdo Salernitano.

A scontrarsi sono stati il diciottenne che si trovava in sella alla sua Yamaha e una donna di 54 anni, che era al volante della sua Fiat Punto. Per cause ancora da accertare, forse per una mancata precedenza, i due mezzi si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno portato il ragazzo in ospedale e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un altro incidente è avvenuto nella notte in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Leonardo da Vinci. Un 22enne avrebbe perso il controllo dell’auto finendo contro le barriere del tram. Per lui solo tanta paura e qualche graffio. Anche in questo caso indaga la polizia municipale che ha disposto per lui un alcol test.