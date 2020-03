Incidente in via Evangelista Di Blasi, scontro fra due auto: una andava controsenso

Scontro frontale fra due auto in via Evangelista di Blasi. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di ieri all’altezza del civico 104, nel tratto in cui è stato istituito da qualche giorno il senso unico di marcia, tra via Romualdo Salernitano e via Raffaello Politi. Ad avere la peggio marito e moglie, rispettivamente di 42 e 36 anni, rimasti feriti e portati al pronto soccorso

La coppia si trovava a bordo di una Citroen C3 e stava percorrendo la strada in direzione di viale Regione quando un 34enne al volante di una Fiat Punto di colore rosso è piombato loro addosso. L’impatto è stato molto violento, tanto da far staccare e rotolare via la ruota anteriore sinistra di una delle due auto. Due le ambulanze del 118 intervenute per soccorrere e portare marito e moglie all'Ingrassia.

Sul posto anche il personale dell’Infortunistica che ha eseguito i rilievi stradali e ulteriori alcuni accertamenti sul 34enne rimasto illeso. Di fronte agli agenti in divisa l'automobilista avrebbe opposto resistenza prima di essere identificato e sottoposto ad alcol e drug test. "Ha provato ad allontanarsi - racconta un testimone a PalermoToday - ma è stato più volte fermato dai vigili".

La scorsa settimana il Comune e la polizia municipale avevano reso nota una variazione alla circolazione stradale che riguarda proprio via Giovanni Evangelista Di Blasi. Dal 9 marzo infatti è possibile percorrere la strada, nel tratto compreso tra via Romualdo Salernitano e via Raffaello Politi, solo in direzione via Castellana-viale Regione.

Nello stesso provvedimento gli uffici comunali avrebbero predisposto l’istituzione di percorsi pedonali della larghezza di 1,50 metri per garantire la sicurezza dei pedoni.

