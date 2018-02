Travolto da un'auto mentre attraversa in via Ernesto Basile: grave sedicenne

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Ernesto Basile. Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto intorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava vicino alla cittadella universitaria e stava attraversando la strada quando è stato travolto.

L'automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il sedicenne in ambulanza al Policlinico, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.