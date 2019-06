Incidente in via Pasquale Calvi, violento scontro all'incrocio: un ferito grave

Violento scontro fra un’auto e uno scooter. Il punto in cui si è verificato l’ultimo incidente - alle 23.30 di ieri - è praticamente sempre lo stesso, l’incrocio tra via Enrico Albanese e via Pasquale Calvi. Ad avere la peggio un ragazzo di 24 anni che si trovava in sella al mezzo a due ruote, soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia in gravi condizioni.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione uno dei mezzi stava percorrendo via Albanese in direzione via Libertà, mentre l’altro si trovava su via Pasquale Calvi. Al centro dell’incrocio l’impatto che ha sbalzato dalla sella il giovane e fatto schiantare l’auto contro una campana per la raccolta del vetro.

I primi a intervenire sul posto sono stati alcuni carabinieri. Pochi minuti dopo l’accaduto, segnalato anche da diversi automobilisti alla sala operativa della polizia municipale e al 118, sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica e due ambulanze. Il 24enne è stato ricoverato al Trauma center, la prognosi resta riservata. Feriti in maniera più lieve l'automobilista e un'altra giovane.