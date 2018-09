Raffica di incidenti in città, tre scontri in poche ore: cinque feriti

Raffica di incidenti a Palermo. Sono tre gli scontri registrati tra ieri sera e questa mattina. L’ultimo in ordine cronologico a Bonagia, all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via dell’Ermellino, dove intorno alle 6 di oggi si sono scontrati uno scooter e un’auto. Sul posto, oltre alla polizia municipale, è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere e portare in ospedale la persona che si trovava a bordo del mezzo a due ruote.

Due gli incidenti avvenuti ieri sera. Il primo intorno alle 22 tra via Enrico Albanese e via Pasquale Calvi, dove due auto si sono scontrate all’incrocio urtando e danneggiando altre due macchine parcheggiate, i cestini gettacarte e una campana per la raccolta differenziata. Ad avere la peggio uno dei due automobilisti che è stato portato al pronto soccorso di Villa Sofia, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Un’ora e mezza dopo l’altro impatto, all’incrocio tra via Siracusa e via XX Settembre. A scontrarsi un’auto e una minicar. Feriti in modo lieve entrambi i conducenti e tre passeggeri. Anche per loro, a scopo precauzionale, si è reso necessario un passaggio in ospedale. Gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Chiesto l’alcol test per i due automobilisti.