Incidente in via Balch, donna tamponata da un'auto in fuga: "Chi ha visto parli"

Tamponata da un'auto e lasciata per terra, ferita, mentre chi l'ha fatta finire sull'asfalto si allontanava a tutta velocità. E' la brutta avventura vissuta da una donna di 38 anni lo scorso 25 settembre in via Balch. La malcapitata, che a causa delle ferite riportate dovrà essere operata a un braccio, ha presentato denuncia alla polizia e tramite società Studio3A-Valore (specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini) e rivolge un appello ai possibili testimoni.

"La donna - secondo quanto ricostuiscono i rappresentanti dello Studio3A-Valore - attorno alle 21.30 stava percorrendo via Emily Balch in direzione Villagrazia alla guida di una motoape Piaggio quando, giunta in prossimità degli impianti di calcetto Magic Camp, la sua attenzione è stata attratta da una vettura che sopraggiungeva alle sue spalle, di cui però non è riuscita a riconoscere il modello e il colore, e che faceva insistentemente gli abbaglianti, causandole disturbo per effetto del riflesso delle luci sugli specchietti retrovisori esterni. Neanche il tempo di chiedersi la ragione di questo comportamento, che la macchina l’ha tamponata violentemente, sorpassandola, tagliandole anche la strada e, quel che è peggio, continuando la sua corsa come niente fosse fino a dileguarsi. In seguito all’impatto l’Ape si è capottato e la conducente ha perso conoscenza restando esanime per alcuni lunghi e interminabili minuti. Soccorsa, tra gli altri, dal marito, avvisato da alcuni ragazzi che giocavano a calcio nei campetti adiacenti, la trentottenne è stata presa in carico dai sanitari del Suem, prontamente allertati, ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civico 'Di Cristina Benfratelli', dove è rimasta ricoverata per due giorni e dove le hanno riscontrato, in particolare, due estese e profonde ferite lacero contuse all’avambraccio destro e al ginocchio, per una prognosi di 12 giorni, che però aumenteranno in quanto la malcapitata dovrà anche sottoporsi a un intervento di ricostruzione al braccio".

La signora e il marito, attraverso il consulente personale Alessio Tarantino, hanno chiesto aiuto e sostegno a Studio3A-Valore. Hanno quindi presentato denuncia-querela al commissariato Porta Nuova per avviare le indagini per cercare di risalire quanto prima al pirata della strada, anche con l’ausilio delle telecamere della zona. E' iniziata anche la ricerca di eventuali testimoni: "Chiunque ha visto qualcosa, quella sera di mercoledì 25 settembre, in via Emily Balch, lo riferisca subito alle forze dell’ordine o chiami il numero verde 800 090210".