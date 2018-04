Via Duca della Verdura, lite per una precedenza: uomo aggredito con spray al peperoncino

Una banale lite tra un automobilista e un motociclista degenera, con il secondo che in pochi istanti estrae dalla tasca uno spray urticante e lo usa contro il "rivale" per poi fuggire. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio in via Duca della Verdura, non lontano dal Giardino Inglese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due uomini si sono resi protagonisti di una discussione per una mancata precedenza.

Il motociclista avrebbe quindi usato lo spray e si sarebbe allontanato in direzione di via Marchese di Villabianca. L'automobilista è stato soccorso dal personale del 118 e da agenti della polizia che, dopo avere raccolto la sua testimonianza, si sono messi alla ricerca del presunto aggressore. Il motociclista è stato fermato poco dopo. Anche lui è stato sentito dai poliziotti che stanno proseguendo gli accertamenti.