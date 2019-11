Incidente in via Don Orione, scontro tra una Jeep e uno scooter: due feriti

Violento scontro fra un’auto e uno scooter in via Don Orione. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio nella strada che da via Ammiraglio Rizzo porta in via Montalbo. Ad avere la peggio i due uomini, il 61enne C.S. e il 48enne G.S., che viaggiavano a bordo di un Honda Sh. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale

Secondo una prima ricostruzione lo scooter stava percorrendo la strada in direzione di via dei Cantieri mentre la Jeep avrebbe svoltato in via Don Orione uscendo dal bypass che si trova all'altezza di via Saverio Landolina. Nell'impatto i due uomini sono stati sbalzati dalla sella dello scooter ma resta ancora da chiarire chi dei due si trovasse alla guida del mezzo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti a Villa Sofia dove sono entrati in codice giallo per alcuni sospetti traumi e fratture. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale si sono occupati di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità delle due parti.

E’ di quattro feriti il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto ieri mattina in viale Regione Siciliana, nella carreggiata in direzione Catania, non lontano da piazzale Einstein. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro macchine, ma nessuno degli automobilisti avrebbe riportato gravi conseguenze. A risentirne solo il traffico che dopo circa un’ora è tornato alla normalità.