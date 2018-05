Incidente in via Don Orione, sbanda e si schianta contro tre auto parcheggiate

Sbanda e dopo una violenta carambola distrugge una Mercedes, due Renault e un cassone per la raccolta degli indumenti usati. Incidente alle prime ore del mattino di oggi in via Don Orione, nella corsia parallela, all'altezza dell'omonima chiesa. Il conducente di una Bmw, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo per poi schiantarsi contro alcuni mezzi parcheggiati.

Dopo l'impatto numerosi residenti si sono affacciati o sono scesi in strada per vedere cose avesse provocato quel botto. Nonostante lo spavento l'automobilista non avrebbe riportato alcuna conseguenza fisica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e sottoporre l'uomo che si trovava alla guida della Bmw al test alcolemico.