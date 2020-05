Via dei Nebrodi, auto schiacciata dal rimorchio di un tir

Auto schiacciata dal rimorchio di un tir dopo lo scontro avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via dei Nebrodi, all'altezza di via Alcide De Gasperi. Secondo una prima ricostruzione, a provocare l'incidente sarebbe stato il conducente di una macchina durante la manovra di uscita dal parcheggio.

Il rimorchio del mezzo pesante, a causa nell'impatto, si è sganciato finendo sull'auto e disteuggendone la parte posteriore. A chiarire l'esatta dinamica però saranno gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri e due ambulanze del 118.

