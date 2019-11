Travolta da uno scooter in via dei Nebrodi, donna muore in ospedale

Travolta da uno scooter e uccisa. Una donna di 89 anni è morta dopo l’incidente avvenuto due giorni fa, intorno alle 18.45, in via dei Nebrodi. La pensionata - che abitava nella stessa strada - è stata portata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Villa Sofia dove poi è deceduta. Sull’episodio stanno indagano gli agenti dell’Infortunistica che hanno effettuato i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico. Dopo l’ennesimo incidente alcuni residenti hanno sottolineato la scarsa visibilità per automobilisti e motociclisti dovuta alla scarsa illuminazione della strada. Al termine degli accertamenti della polizia municipale l’autorità giudiziaria dovrà stabilire se procedere nei confronti del conducente dello scooter per il reato di omicidio stradale.