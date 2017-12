Incidente in via dei Cantieri, scontro tra un'auto e una moto: un ferito grave

Ennesimo incidente a Palermo. Un'auto e una moto, questa mattina intorno alle 9, si sono scontrate in via dei Cantieri, all'altezza di via Amilcare Barca. Ad avere la peggio il motociclista, trentenne, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Villa Sofia dove è stato ricoverato con un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 è intervenuta la polizia municipale. Al vaglio dell'Infortunistica la dinamica dello scontro. Solo ieri in via Mariano Rampolla un pedone, dopo essere stato investito da un motociclista, a bordo di una Kawasaki 600, è stato trasferito a Villa Sofia. La prognosi sulle sue condizioni di salute è riservata.