Incidente in via dei Cantieri, travolge pedone con lo scooter poi abbandona il mezzo e scappa

Travolge un pedone, abbandona lo scooter e scappa. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio in via dei Cantieri, all’altezza della chiesa evangelica. Un uomo di 51 anni è stato investito dal conducente di uno scooter di colore grigio. Sul posto una volante della polizia, il 118 e la polizia municipale.

Sembra che alla guida del ciclomotore ci fosse un uomo di mezza età che, dopo aver travolto il pedone, avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente noncurante del ferito. Qualche testimone avrebbe anche cercato di inseguirlo per bloccarlo in attesa dell’intervento della polizia, che ha avviato le ricerche in zona. Niente da fare, sparito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il 51enne al pronto soccorso di Villa Sofia. Dopo i primi accertamenti è entrato nell’area d’emergenza in codice giallo, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Da chiarire se lo scooter fosse rubato o privo di copertura assicurativa. A effettuare i rilievi gli agenti della sezione Infortunistica.