Incidente in via Dante, scontro fra un'auto e una bici: ventenne in prognosi riservata

Ventenne in prognosi riservata dopo lo scontro fra una bicicletta e un'auto. E’ accaduto ieri pomeriggio in via Dante, all’altezza di Benedetto Civiletti, dove i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al giovane G.S. e lo hanno portato a bordo di un'ambulanza al pronto soccorso del Civico dov’è entrato in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dello scontro. Secondo una prima ricostruzione l’automobilista, che si trovava al volante di una Renault Clio, stava percorrendo via Dante quando avrebbe svoltato a sinistra in via Civiletti.

In quel punto, a pochi metri da Palazzo Ziino, è avvenuto lo scontro con il ventenne che è stato sbalzato dal sellino ed è caduto con violenza sull'asfalto bagnato dopo l'abbondante pioggia di ieri. Sia l'auto che il mezzo a due ruote sono stati sequestrati per accertamenti in attesa che i medici si esprimano sulle condizioni del ragazzo.