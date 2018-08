Incidente in via Crispi, tamponamento tra camion e auto: traffico a rilento

Un incidente stradale, senza gravi conseguenze, si è verificato in via Crispi. Due i mezzi coinvolti: un camion e un'auto. Il mezzo pesante ha tamponato la vettura che, nell'impatto, è finita sull'aiuola spartitraffico. I conducenti sono rimasti illesi, ma il traffico ha subito dei rallentamenti. Sul posto la polizia municipale.

A causare l'incidente, con ogni probabilità, l'asfalto reso viscido dalla pioggia. E' solo l'ultimo di una lunga lista di disagi provocati dalla pioggia in città con strade diventate fiumi. Numerose le segnalazioni giunte alle sale operative di vigili urbani e del fuoco. Si registrano allagamenti, tra gli altri, sulla circonvallazione, a piazza Indipendenza, in via Serradifalco e in via Messina Marine.