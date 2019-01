Maxi incidente al porto, coinvolte tre auto e una volante della polizia

Quattro auto distrutte, detriti sparsi per terra, almeno quattro persone ferite. E' il bilancio dell'incidente avvenuto la notte scorsa in via Crispi, all'altezza del molo Santa Lucia e che ha coinvolto un mezzo della polizia e altre tre vetture: una Fiat Punto, un suv Toyota RAV 4 e una Daewoo Matiz.

L'impatto è avvenuto intorno alle 2. Cosa sia accaduto è ancora tutto da ricostruire. Sul posto ci sono gli uomini della sezione infortunistica della polizia municipale che hanno transennato l'area per eseguire i rilievi.

Non è chiaro se la volante fosse impegnata in un inseguimento e se avesse le sirene accese. Quel che è certo è che tutti i mezzi sono seriamente danneggiati. L'auto della polizia è finita contro il marciapiede tra la corsia in direzione via Montepellegrino e quella opposta. Le altre auto sono invece nell'area al centro tra le due carreggiate, divise dalle barriere mobili bianche e rosse. Gli agenti e i conducenti delle vetture sono stati condotti in ospedale. Le ferite riportate non sarebbero gravi. Sul posto anche un'altra pattuglia dei vigili impegnata a gestire il traffico che ha subito pesanti rallentamenti.

Sempre nella notte in un altro incidente, in viale Lazio, un motociclista è rimasto gravemente ferito e portato in codice rosso a Villa Sofia.