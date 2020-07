Incidente nel sottopasso di via Crispi, intervengono i vigili del fuoco

Incidente stradale in via Crispi. Traffico in tilt nel sottopasso all’altezza di piazza XIII vittime, nella carreggiata che porta verso i cantieri navali. I vigili del fuoco sono intervenuti per sbloccare le portiere di una Fiat Panda di colore azzurro, deformate a causa dell’impatto contro lo spartitraffico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi a conducente e passeggero della piccola utilitaria. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Per terra, accanto alla Panda, i cocci del finestrino andato in frantumi. Toccherà poi agli agenti della polizia municipale chiarire la dinamica dell’incidente in cui, stando alle prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

