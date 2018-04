Incidente a Borgo Nuovo, investito da uno scooter: undicenne in ospedale

Undicenne investito da uno scooter in via Centuripe. Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Borgo Nuovo dove è intervenuta un'ambulanza del 118 per trasportare il ragazzino al pronto soccorso pediatrico del Cervello. "Ha riportato, oltre a un trauma cranico, lesioni a una spalla, alla testa e agli arti inferiori", spiegano dall'ospedale. Sul posto anche una volante del 113 e gli uomini della sezione Infortunistica della polizia municipale cui toccherà ricostruire la dinamica.

Stando a una prima ricostruzione il ragazzino stava attraversando la strada quando il conducente del mezzo a due ruote lo avrebbe colpito facendolo cadere per terra. A bordo c'erano due ragazzi di 20 e 21 anni, G.R. e C.S., sbalzati dalla sella all'asfalto e rimasti lievemente feriti. Non è chiaro chi dei due si trovasse alla guida. Anche per loro, soccorsi in prima battuta sul posto, è stato necessario il trasferimento all'ospedale Villa Sofia.

Più deIicate le condizioni dell'undicenne, già sottoposto a Tac ed ecografia: "E' cosciente ma dovrà restare sotto osservazione". I primi a intervenire sono stati gli agenti di una volante di polizia che hanno poi segnalato l'accaduto ai vigili e alla sala operativa del 118. Resta ancora da stabilire se l'undicenne abbia attraversato la strada sulle strisce o se sia "sbucato fuori" all'improvviso.