Sbanda con l'auto e si schianta contro un palo, vigili del fuoco in via Cavour

Perde il controllo e si schianta contro un palo dell’illuminazione. Tanta paura per il conducente di una Ford Ecosport, protagonista dell’incidente avvenuto questa mattina in via Cavour, a pochi passi dalla Prefettura. L’automobilista è stato soccorso dai sanitari del 118, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

