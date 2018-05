Incidente in via Castellana, scontro Smart-Vespa: due donne in codice rosso

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio in via Castellana, all'altezza di via Leonardo da Vinci. Per cause ancora da accertare si sono scontrate una Smart e una Vespa. Ad avere la peggio sono state le due donne che erano in sella allo scooter, due istruttrici della palestra Malù. Scaraventate a terra, sono state soccorse e condotte in ospedale in codice rosso. Il personale del 118 ha fornito le prime cure e poi le ha trasferite una al pronto soccorso dell'ospedale Civico e una a Villa Sofia.

Le due donne erano appena uscite dalla palestra quando è avvenuto l'impatto. A dare l'allarme sono stati gli allievi e i colleghi, che erano con loro fino a pochi minuti prima. "E' stato terribile - racconta una testimone a PalermoToday - eravamo tutti insieme, stavamo trascorrendo una giornata spensierata, poi l'incidente. E' stato il caos. C'era tanto sangue, chi piangeva, chi urlava".

Sul posto due pattuglie della sezione infortunistica della polizia municipale. Spetta a loro ricostruire le dinamiche del sinistro.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Solo la notte scorsa due donne, madre e figlia, sono state travolte e uccise da un'auto in via Fichidindia, a Brancaccio. L'automobilista, che non si è fermato a prestare soccorso, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.