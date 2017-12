Via Rampolla, pedone investito da una moto: è grave

In prognosi riservata dopo essere stato travolto da un motociclista a bordo di una Kawasaki 600. Ancora un grave incidente a Palermo. E' successo ieri in via cardinale Mariano Rampolla, non distante dalla strada che porta a Monte Pellegrino. Il pedone dopo essere stato investito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e gli uomini dell'infortunistica. Proprio due giorni fa - a Borgo Nuovo - un ciclista era stato investito da un giovane di 27 anni che era fuggito. Il ciclista, maresciallo dei carabinieri, è morto. Il pirata della strada è stato individuato e per lui sono scattati i domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.