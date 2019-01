Incidente in via Cappuccini: Vespa contro Honda, grave una diciannovenne

Vespa contro moto , grave una ragazza. Una diciannovenne, E.E., è stata ricoverata ieri sera al pronto soccorso dopo lo scontro avvenuto intorno alle 19 in via Cappuccini all'altezza del civico 193. Si trovava in sella al ciclomotore guidato da un amico di 22 anni, G.T., rimasto anche lui ferito. Entrambi sono stati portati all'ospedale Civico: la ragazza - che ha riportato alcune gravi lesioni che necessitano ulteriori esami - si trova in prognosi riservata, mentre il 22enne ha riportato solo ferite lievi.

L'incidente è avvenuto con un'Honda Transalp guidata da un 44enne, T.F., sbalzato dalla sella e soccorso dal 118 e portato al Policlinico. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Nell'impatto è stata coinvolta anche una Ford in sosta, rimasta danneggiata dopo la carambola tra i mezzi a due ruote. Toccherà agli agenti dell'Infortunistica chiarire la dinamica.