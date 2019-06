Due incidenti nella notte, scontri in via Campolo e via XX Settembre: tre feriti

Due incidenti nella notte. E’ di tre feriti il bilancio degli scontri avvenuti in via Campolo e via XX Settembre. Il primo è stato registrato intorno alla mezzanotte all’altezza del bar New Paradise. Coinvolti un Piaggio Liberty e una Fiat 500. Ad avere la peggio un diciannovenne, M.G.S., sbalzato dalla sella dello scooter e caduto con violenza sull’asfalto.

Dopo l’intervento della polizia municipale e delle ambulanze del 118 il giovane è stato soccorso e portato in gravi condizioni al Trauma center di Villa Sofia dov’è entrato in codice rosso. Ferito in maniera più lieve l'automobilista, il quarantenne M.A., che dopo l’impatto ha terminato la propria corsa contro una Fiat Panda parcheggiata.

Il secondo incidente è avvenuto quattro ore dopo, in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Dante e via Nicolò Garzilli. A scontrarsi una Smart e una bicicletta sulla quale viaggiava D.A., 21 anni. Anche per lui, dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118, si è reso necessario il ricovero a Villa Sofia. I medici, al termine dei primi accertamenti, hanno attribuito al giovane il codice giallo. Su entrambi gli episodi indaga l’Infortunistica.