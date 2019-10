Pietra si stacca dal basolato, auto finisce su un fianco davanti al teatro Santa Cecilia

Una pietra si stacca dal basolato davanti al teatro Santa Cecilia, l'automobilista non la vede, la prende in pieno e l'auto finisce su un fianco. Da una prima ricostruzione effettuata da alcuni testimoni sembrerebbe questa la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 6, in via Cagliari. Sul posto sono intevenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e gli operai della Rap che si sono occupati di ripulire dai detriti e mettere in sicurezza la strada.

Non ci sono feriti. Diversi invece i danni al mezzo: i finistrini sono andati in frantumi, distrutto anche lo specchietto. "L'auto è stata spostata e - fanno sapere dal Comando di via Dogali - poco dopo il flusso veicolare è tornato regolare".

