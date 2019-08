Investita da un pullman in via Brunetto Latini, 68enne muore in ospedale

E' morta in ospedale a causa dei traumi riportati dopo essere stata investita da un pullman. Si è spenta negli scorsi giorni (ma la notizia è stata resa nota oggi, ndr) nel reparto di Rianimazione del Civico la 68enne Giuseppa Filippone, travolta da un mezzo pesante mentre attraversava sulle strisce pednali in via Brunetto Latini, traversa di via Dante. Indagato a piede libero l’autista, il 47enne F.P., che dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 29 luglio. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava camminando in direzione del Politeama e si era fermata all’incrocio attendendo che il semaforo diventasse verde per i pedoni. L’autista del pullman di un’azienda catanese stava percorrendo via Dante in direzione di piazza Principe di Camporeale quando, arrivato a piazza Virgilio, ha svoltato a sinistra. Anche lui con il verde.

Secondo quanto riferito da qualche passante al momento dell’incidente, l’impatto non sarebbe stato violento. Sufficiente però a far sbilanciare la Filippone: nella caduta la donna ha riportato un delicato trauma cranico e altre ferite. Nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 che l'hanno soccorsa sul posto e dei medici dell'ospedale Civico per lei non c’è stato nulla da fare.

Subite dopo l'incidente erano intervenuti gli agenti dell’Infortunistica per effettuare i rilievi e chiarire se qualcuno fra la 68enne e l’autista si fosse distratto. Date le gravi condizioni della donna, il pullman era stato già sequestrato e resterà fermo al deposito della polizia municipale sino a quando non saranno conclusi tutti gli accertamenti del caso.