Via Ammiraglio Rizzo, muore in bici a 25 anni schiacciato da un camion

Tragico incidente in via Ammiraglio Rizzo. Un ragazzo di 25 anni è morto mentre era in sella alla sua bici dopo essere stato schiacciato da un camion. Il mezzo pesante procedeva in via Ammiraglio Rizzo direzione Fiera, e ha svoltato a destra per imboccare via Thaon de Revel. Poi il tragico impatto con la bici.

I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non si conosono ancora le generalità della vittima. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e vigili urbani. Il giovane era in sella a una vecchia mountain bike di colore giallo. Il conducente del camion è rimasto sul luogo dell'incidente per essere ascoltato dagli agenti. Sul posto si è subito radunato un folto capannello di gente.

Articolo in aggiornamento

