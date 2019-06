Incidente in via Altofonte, scontro fra un tir e un'auto: ferita una ragazza

Scontro fra un tir e un’auto in via Altofonte. Un incidente è avvenuto intorno alle 14 all'altezza del civico 136, in un tratto che costeggia (qualche metro più giù) uno dei viadotti della Palermo-Sciacca. Ad avere la peggio nell’impatto fra il mezzo pesante e una Mitsubishi Colt di colore grigio è stata l’automobilista di 25 anni, soccorsa dai sanitari del 118 e portata con l'ambulanza al pronto soccorso del Civico.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi procedevano in direzioni opposte quando è avvenuto l’impatto. L’auto avrebbe urtato il tir all'altezza della ruota anteriore sinistra prima di fare testacoda e terminare la propria corsa. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco che hanno richiesto l’intervento delle ambulanze e della polizia municipale.

La ragazza ha riportato diversi traumi e alcune sospette fratture giudicate comunque guaribili in 30 giorni. Illeso invece l’autotrasportatore. Per più di un’ora la strada è stata chiusa alla circolazione. Adesso toccherà agli agenti dell’Infortunistica, impegnati con i rilievi, accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità di una (o di entrambe) le parti.