Incidente in via Altofonte, schianto con lo scooter: grave una quattordicenne

Schianto in scooter, ragazzina in prognosi riservata. Grave incidente alle 8 di questa mattina in via Altofonte, all’altezza del civico 94, dove un ventunenne ha perso - per cause ancora da accertare - il controllo del mezzo. Ad avere la peggio è stata la passeggera, la quattordicenne P.A., sbalzata con violenza dalla sella. Sia lei che il conducente sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 e portati all’ospedale Civico.

In via Altofonte sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, impegnati ad effettuare i rilievi: "Al momento non risultano coinvolti altri mezzi - spiegano dal comando di via Dogali - ma le indagini sono appena cominciate. Stiamo acquisendo le immagini di alcune telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica". Sull’asfalto sembrerebbero esserci le tracce di un altro mezzo, forse un’auto.

La quattordicenne è entrata al pronto soccorso in codice rosso e dopo alcuni accertamenti è stata trasferita nel reparto di Rianimazione. Meno gravi le condizioni del conducente dello scooter Piaggio, il ventunenne D.S., per il quale i medici hanno già sciolto la prognosi. Qualche giorno fa una ventiduenne si è resa protagonista di un incidente che ha coinvolto cinque auto parcheggiate.