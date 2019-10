Incidente in via Albanese, Smart sbanda e travolge un'altra auto: quattro feriti

E' di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto stanotte in via Enrico Albanese, all'incrocio con via Pasquale Calvi. Una Smart, lanciata a folle velocità, è sbandata innescando una carambola che ha travolto un'auto, è finita sul marciapiede ed è teminata abbattendo un cestino gettacarte.

Al pronto soccorso, oltre al giovane conducente della Smart, sono finite le persone a bordo dell'altro mezzo coinvolto. Il bilancio poteva essere molto più pesante: l'auto infatti dopo essere uscita fuori strada ha percorso diversi metri sul marciapiede, schivando un albero e i pali dell'illuminazione pubblica e rischiando di travolgere i pedoni.

In pochi minuti nella zona il traffico è andato in tilt. Parte della carreggiata è stata chiusa per permettere l'arrivo dei soccorsi e sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. In corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.