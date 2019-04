Incidente in Liguria, con la moto contro un'auto: morto capotreno di Petralia Sottana

Un capotreno di 55 anni originario di Petralia Sottana è morto in un incidente stradale avvenuto stamani in provincia di Savona. Leonardo Alessandro Bracco, questo il nome della vittima, viveva da tempo in Liguria. Stava percorrendo la via Aurelia, tra Vado e Porto Vado, in sella alla sua moto Bmw quando si è scontrato con una Skoda Fabia. Secondo i primi rilievi, la vettura stava effettuando l'inversione di marcia.

L'impatto è stato violento e il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. Inutili i soccorsi. Il conducente della Skoda è stato portato in ospedale in stato di choc. Sull'episodio indagano i carabinieri e la polizia municipale.

Bracco era anche conosciuto nel mondo del rally. Era infatti ufficiale di gara e segretario della Marshal Rally Savona.



