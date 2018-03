Scontro scooter-auto all'Uditore, 61enne muore dopo una settimana di agonia

Guglielmo Pizzuto, 61 anni, non ce l'ha fatta: è morto ieri al trauma center di Villa Sofia dopo una settimana di agonia. Era ricoverato dal 14 marzo, giorno in cui si è schiantato contro un'auto mentre viaggiava a bordo di uno scooter in via Gian Lorenzo Bernini, all'Uditore. Le sue condizioni sin da subito erano apparse molto gravi, poi il peggioramento e la morte.

La salma di Pizzuto adesso si trova nella camera mortuaria di Villa Sofia. Il medico legale dovrà eseguire l’ispezione sul corpo, solo dopo la salma sarà consegnata ai familiari per i funerali. L'infortunistica della polizia municipale indaga per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.