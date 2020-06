Incidente a Trieste, ubriaco sbanda e finisce fuori strada con l'auto: denunciato palermitano

Ha alzato troppo il gomito, ma si mette ugualmente al volante e perde il controllo della sua auto finendo contro i paletti segnaletici a bordo strada. La polizia lo soccorre ma scattano anche la denuncia e il ritiro della patente. Protagonista della vicenda, avvenuta la notte scorsa a Trieste, è un ragazzo di vent'anni originario di Palermo. A.D.M..

Il giovane è stato soccorso in via Capitolina e sottoposto agli accertamenti del caso. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale servizio pubblico hanno accertato che era positivo all'alcol test. A bordo alcuni suoi coetanei, tutti quanti illesi. Non sono coinvolti altri mezzi. L'autovettura è stata poi spostata da una ditta autorizzata.

Fonte TriestePrima.it