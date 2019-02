Incidente davanti al tribunale, anziano investito in corso Amedeo

Un anziano investito davanti al tribunale è finito in prognosi riservata al Civico. Il pedone ieri sera intorno alle 20 si trovava in corso Alberto Amedeo quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito da un'auto mentre stava attraversando.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ambulanza in ospedale e una pattuglia della polizia municipale. Accertamenti dell'Infortunistica in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. "L'anziano - racconta a PalermoToday un testimone - perdeva molto sangue dal naso".