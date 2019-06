Incidente in via Leonardo da Vinci, scooter finisce sui binari del tram: un ferito

Scooter finisce sui binari del tram dopo uno scontro con un'auto. E' successo oggi pomeriggio in via Leonardo da Vinci. Ad appena tre giorni dall’ultimo episodio nel primo pomeriggio di oggi è stato registrato un nuovo episodio che ha creato disagi ad una vettura del “Genio”.

Alla guida dell'Honda Sh un giovane (di cui non si conoscono le generalità) che, all'altezza dell'assessorato regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti (vicino piazza Einstein), è stato sbalzato dalla sella ed è caduto sull’asfalto dopo lo scontro con un'auto (inizialmente era stato detto che lo scontro fosse stato proprio col tram). Da chiarire se anche il convoglio lo abbia colpito.

Le condizioni del ragazzo, in attesa dei primi soccorsi da parte dei sanitari, sembrerebbero non destare preoccupazioni. Disagi alla circolazione del tram che, in attesa che arrivi l’Infortunistica e venga rimosso lo scooter, potrà percorrere solo una delle due linee ferrate.