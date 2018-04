Incidente in viale Regione, attraversa i binari ma non si accorge del tram: investito

Attraversa i binari senza accorgersi dell’arrivo del tram e viene travolto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.45 di ieri in viale Regione, all’altezza di via Perpignano, dove un uomo di 57 anni è stato colpito da una vettura della linea 4 che viaggiava in direzione Trapani. Sul posto la polizia e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, sulla scorta delle informazioni dei testimoni e del conducente del tram, G.M. avrebbe attraversato non prestando attenzione al passaggio della vettura. Sembrerebbe che al momento dell’incidente il 57enne fosse in "palese stato di ebbrezza alcolica". I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto prima della corsa a Villa Sofia.

L’uomo, entrato in codice rosso e intubato, è stato trasferito al Trauma center dove gli sono state riscontrate diverse fratture, soprattutto agli arti inferiori, e delle ferite lacero-contuse alla testa per le quali sono stati disposti ulteriori accertamenti. La prognosi, per il momento, resta riservata. L’estate scorsa in viale Regione, all'altezza di via Pollaci, un ragazzo di 23 anni è stato investito da un tram riportando una frattura al setto nasale.