Incidente a Torretta, la moto sbanda e finiscono in un dirupo: due feriti gravi

Grave incidente stradale stamani a Torretta. Due giovani, che erano in sella a una moto, sono finiti in un dirupo. I due stavano percorrendo via Alekos Panagulis quando il conducente ha perso, per ragioni ancora da chiarire, il controllo del mezzo.

G.C., di 32 anni, e A.R., 35, sono stati sbalzati dalla moto, finendo in una zona impervia. Ad accorgersi di quanto accaduto, è stata una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno visto il mezzo incidentato, ma senza persone accanto. Solo sporgendosi hanno individuato i due corpi. Per soccorrere i due feriti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Saf. Una volta recuperati sono stati affidati al 118 e poi condotti all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Le loro condizioni sono gravi.

Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente e l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi.