Scontro auto-moto a Terrasini: due feriti gravi, coinvolti anche bimbo e donna incinta

E' accaduto in via Partinico. Gravissimi due motociclisti: uno è stato rianimato; l'altro è stato portato all'ospedale Civico in elisoccorso. Il piccolo al Di Cristina. Sul posto sono intervenuti vigili urbani, carabinieri e sanitari del 118